Israel hyllar Facebook sitt forbod mot holocaust-fornekting

utenriks

Utanriksdepartementet i Israel beskriv tiltaket som eit viktig steg mot netthat.

– holocaust-fornekting handlar ikkje om ein historisk debatt, det er den mest vondarta forma for antisemittisme, skriv departementet på Twitter.

Fråsegna er ein reaksjon på kunngjeringa som Facebooks toppsjef Mark Zuckerberg kom med måndag.

– Om folk søkjer etter holocaust på Facebook, vil vi føre deg vidare til pålitelege kjelder som kan gi nøyaktig informasjon, seier Zuckerberg.

Han sa òg at selskapet skjerpar retningslinjene mot hatefulle ytringar. Frå før av har selskapet fjerna meldingar som hyllar hatkriminalitet eller massedrap. No vil det òg forby alt innhald som fornektar eller fordreiar holocaust.

Zuckerberg møtte kritikk då han i 2018 uttalte at Facebook ikkje burde fjerne innhald som fornektar holocaust.

– Eg er jødisk, og det er personar som fornektar at holocaust fann stad. Eg opplever det som djupt krenkjande, sa han til nettsida Recode, før han la til at ulike folk har feiloppfatningar om ulike saker, men utan at det er med vilje.

Rundt 6 millionar jødar vart drepne under det nazistiske regimet som styrte Tyskland før og under andre verdskrigen.

(©NPK)