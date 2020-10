EU får krevje inn milliardtoll i konflikt med USA

utenriks

Beløpet svarer til den negative effekten WTO meiner subsidiane til Boeing har hatt. For å få inn pengane, seier organisasjonen at EU kan be om godkjenning av tiltak som oppheving av tollfordelar eller andre fordelar dei har gitt USA.

I fjor vår la EU fram ei førebels liste over produkt som kunne bli ramma av ein tollauke. Den inkluderer store fly og vil dermed ramme Boeing.

Tidlegare har handelsorganisasjonen konkludert med at EU har gitt ulovlege subsidiar til Airbus. USA fekk derfor svare med tollkrav på 7,5 milliardar. Sist vinter auka USA derfor tollen på Airbus-fly frå 10 til 15 prosent.

