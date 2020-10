Britiske koronatiltak kjem for seint, meiner opposisjonen

utenriks

– Det er openbert at regjeringa har avvist viktige råd frå forskarane, seier helsepolitisk talsperson Jonathan Ashworth i opposisjonspartiet Labour.

Måndag foreslo statsminister Boris Johnson eit nytt system for handteringa av koronasmitte. Det inneber at tiltaka i ulike regionar avheng av kor høg smitterisikoen er.

Men regjeringa vart allereie for tre veker sidan tilrådd om raskt å innføre strengare tiltak for å få kontroll på smitten.

Tilrådinga kom frå ekspertrådet til regjeringa (Scientific Advisory Group for Emergencies, SAGA). Rådet foreslo å stengje utestader og restaurantar, treningssenter og frisørar, og å forby folk å besøkje kvarandre, og dessutan flytte all undervisning på universitet og college over på nett.

Regjeringa nøgde seg med å oppmode til heimekontor.

Storbritannia har det høgaste koronadødstalet i Europa: 43.000. Måndag vart det rapportert om 14.000 nye smittetilfelle og 50 nye dødsfall.

