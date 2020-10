Ordførar: Strengt smittevernregime blir innført i Liverpool

utenriks

Planen er mellom anna at verksemder som treningssenter og pubar blir heilt stengde, opplyser ordføraren i Liverpool, Steve Rotherham, måndag formiddag. Restriksjonane er venta å gjelde for ein månad før dei skal revurdere dei.

Det nye systemet inneber at område i England vil bli klassifisert å ha anten medium, høg eller svært høg smitterisiko, og at det er knytt eit sett smitteverntiltak til kvart av nivåa.

Liverpool har no eitt av dei høgaste smitteratane i landet, med over 600 tilfelle per 100.000 innbyggjarar.

(©NPK)