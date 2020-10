EU-leiarar vil ha streng handheving av avtale med britane

utenriks

Presidenten i Frankrike, Emmanuel Macron, er blant dei som på EU-toppmøtet denne veka vil gå inn for streng handheving av ein eventuell handelsavtale med dei utmelde britane, skriv Financial Times.

Eit lovforslag frå statsminister Boris Johnson som undergrev delar av brexitavtalen, har fått fleire til å meine at britane ikkje er til å stole på.

Kjelder i diplomatiet seier toppmøtet vil be sjefforhandlaren i EU, Michel Barnier, sørgje for at ei semje om rettvis konkurranse kjem med eit ris bak spegelen i form av streng handheving. Dei vil at EU skal kunne handle raskt dersom britane ikkje står ved forpliktingane sine.

Knapt med tid

Møtet i Brussel i slutten av veka er eit høve for leiarane i EU-landa til å påverke sluttspurten i forhandlingane med britane. Barnier har sagt at slutten av månaden er ein «realistisk tidsfrist» for ein ny frihandelsavtale, dersom det skal vere mogleg å få på plass alle formalitetar før årsskiftet. Då går overgangsperioden ut etter EU-utmeldinga sist vinter.

Johnson har sagt han vil ha ein avtale på plass til dette toppmøtet.

Fisk og konkurranse

Fleire viktige og vanskelege punkt står att i forhandlingane, ikkje minst fiskeri, konkurransereglar og handheving av avtalen. Barnier har bede EU-landa om meir spelerom for å forhandle om fisk, medan den britiske motparten hans David Frost seier Storbritannia er villig til å gå «lenger enn det som er vanleg i frihandelsavtalar» når det gjeld reglar om statsstøtte.

EU-diplomatar seier leiarane overfor Barnier vil understreke behovet for at konkurransereglane vert støtta av ei moglegheit til å innføre mellombelse tiltak på eiga hand – òg før eit tvisteløysingsorgan er ferdig med behandlinga si. Dei vil òg ha moglegheit til å svare på brot i ein sektor med tiltak mot ein annan.

