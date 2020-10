Demokratane meiner smittevernet er for dårleg under Barrett-høyring

utenriks

Blant dei er senator Kamala Harris, visepresidentkandidaten til Demokratane, som til liks med fleire av partifellane sine meiner at smitteverntiltaka mot koronaviruset er for dårlege under høyringa. Ho vil i staden delta digitalt frå kontoret sitt i Senatet.

To republikanske senatorar, Mike Lee og Thom Tillis, testa positivt for koronaviruset for ti dagar sidan. Ingen av dei vil delta fysisk når høyringa startar måndag, men Tillis er venta å komme tysdag, medan Lee framleis ikkje har bestemt seg, skriv Politico.

Begge var til stades under arrangementet i Det kvite hus den 26. september, då president Donald Trump heldt ein seremoni og eit selskap for å presentere Barrett.

Han og republikanarane i Senatet set no alle klutar inn på å få den svært konservative dommaren godkjent før presidentvalet 3. november. Barrett, som er djupt kristen og uttalt abortmotstandar, vil gi domstolen eit konservativt fleirtal på 6 mot 3. Dermed kan lovgivinga i USA dreiast i konservativ retning i mange år framover.

Krev testing

Demokratane har kjempa hardt for å få utsett utnemninga av ny høgsterettsdommar til etter valet, men lite tyder på at dei vil lukkast.

Dei vil truleg bruke behovet for smittevern for alt det er verd, men førebels har administrasjonen i Senatet forsikra om at alt er i den skjønnaste orden, og at det er sett i verk fleire smitteverntiltak enn lova krev, i form av fysisk avstand og god ventilasjon.

Demokratane har òg kravd at alle som skal vere til stades i justiskomiteen, må teste seg på førehand, men det har den republikanske leiaren av komiteen, senator Lindsey Graham, ikkje gått med på.

Bokstavtru tolking

Dersom høyringa går etter planen, og Barrett blir godkjend av det republikanske fleirtalet i Senatet, vil den svært konservative 48-åringen erstatte den liberale dommaren Ruth Bader Ginsburg, som døydde i september.

I opningsinnlegget sitt kjem Barret til å seie at ho alltid vil vere takksam for at Ginsburg bana veg for kvinner som ho sjølv. Men samtidig vil ho halde fast på ei bokstavtru tolking av Grunnlova, i tråd med haldninga til mentoren hennar, Antonin Scalia, høgsterettsdommaren som døydde i 2016.

– Domstolar er ikkje laga for å løyse alle problem og avgjere alt av rett og gale i livet til innbyggjarane, heiter det i eit utdrag frå innlegget hennar.

Ho tek òg avstand frå at domstolen har noka politisk rolle.

– Dei politiske avgjerdene til styresmaktene og verdidommar må gjerast av folkevalde politikarar som står til ansvar overfor folket, seier Barrett i manuset.

– Offentlegheita bør ikkje vente dette av domstolane, og domstolane bør ikkje prøve.

Helsereform i spel

Aldri tidlegare har ein høgsterettsdommar vorte godkjend så tett opp til eit presidentval. Då Barack Obama var president, nekta dessutan republikanarane i Senatet å godkjenne kandidaten han nominerte, sjølv om vedkommande vart nominerte heile ni månader før han gjekk av. Dermed vart det Trump som fekk høve til å handplukke den nye dommaren.

Blant sakene som Barrett kan komme til å avgjere, er om helsereforma til Obama er grunnlovsstridig, slik Trump og mange republikanarar meiner. Høgsterett kan dessutan få ei viktig rolle dersom det blir strid om valresultatet og prosessen etter 3. november, noko som har vorte meir aktuelt grunna dei mange poststemmene og dei udokumenterte påstandane Trump har lagt fram om at dette vil føre til valfusk.

Sjubarnsmor

Dei neste tre dagane vil amerikanarane kunne få eit grundig innblikk i kven Barrett er og kva ho står for. I tillegg til å vere ein djupt religiøs katolikk er ho sjubarnsmor. Ho seier sjølv at ho ofte bruker borna sine som testpersonar når ho tek juridiske avgjerder, og prøver å tenkje seg korleis det ville vore om det var dei som gjekk tapande ut av ei sak ho er med på å avgjere.

Demokratane er under utspørjinga venta å grave i haldninga hennar til abort, likekjønna ekteskap og andre sosiale spørsmål, men utan å dreie det mot det som kunne sjåast på som upassande spørsmål om trua hennar.

Under selskapet i Det kvite hus den 26. september, hadde Barrett med seg alle dei sju borna sine. Arrangementet har av smittevernekspertar vorte stempla som eit «superspreiar-arrangement» sidan rundt 20 personar seinare har testa positivt for viruset, blant dei Trump sjølv.

Både Barrett og ektemannen testa positivt for koronaviruset tidlegare i sommar og har sidan vorte friske, fortel tenestemenn i Det kvite hus. Ingen i familien hennar hadde på seg munnbind under selskapet i Det kvite hus.

