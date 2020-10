Våpenkvile kan vere nær i Nagorno-Karabakh

utenriks

Partane «beveger seg mot ei våpenkvile» som kan komme på plass alt fredag eller laurdag, opplyser president Emmanuel Macrons kontor.

Høgtståande diplomatar frå dei to krigførande landa forhandlar no i Moskva, på invitasjon frå president Vladimir Putin.

Russland har eit godt forhold til begge dei to tidlegare sovjetrepublikkane, men samarbeider tettast med Armenia der landet har ein militærbase.

Tyrkia, den fremste støttespelaren til Aserbajdsjan, har sendt militære rådgivarar og blir òg skulda for våpenstøtte. Hundrevis av syriske opprørarar skal òg ha funne vegen til Nagorno-Karabakh med tyrkisk bistand.

Separatistar

Verdssamfunnet anerkjenner Nagorno-Karabakh som ein del av Aserbajdsjan, men enklaven og omkringliggjande område har vore kontrollerte av armenske separatistar sidan oppløysing av Sovjetunionen.

Aserbajdsjans president Ilham Alijev har gjentekne gonger insistert på at det ikkje blir nokon stans i kamphandlingane før armenske styrkar trekkjer seg tilbake og hæren hans har teke tilbake heile Karabakh.

Førre månad braut det ut harde kampar mellom dei to landa, kampar som ifølgje Macron var utløyst av at aserbajdsjanske styrkar innleidde ein offensiv for å ta tilbake kontroll i området.

Armenske og aserbajdsjanske forsvarskjelder melde om nye kampar og fleire sivile døydde natt til fredag, etter at Putin kunngjorde møtet i Moskva.

Statsministeren i Armenia, Nikol Pasjinian, stadfesta fredag at landet er villig til å ta opp att fredsprosessen, som har gått føre seg i fleire tiår.

Tidlegare i veka sa Pasjinian at Armenia er villig til å gå med på innrømmingar, men berre om Aserbajdsjan gjer det same. Kva innrømmingar han hadde i tankane, er ikkje kjende.

Ber Noreg engasjere seg

Den Norske Helsingforskomité fryktar at konflikten mellom Aserbajdsjan og Armenia skal utvikle seg til å bli ein regional krig og ber norske styresmakter engasjere seg.

– Når lovbrot ikkje blir straffa, men i staden ofte blir påskjønt med politiske og finansielle gevinstar, er terskelen for å gå til krig låg. Ein varig fred må byggjast på rettsoppgjer, skriv konstituert generalsekretær Gunnar Ekeløve-Slydal i eit brev til utanriksminister Ine Eriksen Søreide.

Han ber Noreg ta initiativ til å opprette ein internasjonal undersøkingskommisjon, gjerne under Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE) eller Europarådet.

