– Overraskande, men ukontroversielt, er kommentaren hans til nyheita om at FNs matvareprogram (WFP) er tildelt fredsprisen.

Wallensteen forventa at prisen ville gå til nokon som arbeider for internasjonalt samarbeid.

– Det trengst vi i denne tida, der USA har trekt seg frå Parisavtalen og Verdshelseorganisasjonen (WHO). Eg trur at prisen vil bli eit løft for FNs matvareprogram og heile spørsmålet om å avskaffe svolt, seier han.

