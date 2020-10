Surfar forsvunne i Australia – truleg teke av hai

utenriks

Eit surfebrett er i ei bukt i nærleiken av Esperance, og det blir leita etter mannen som brukte det, opplyser politiet. Ambulansepersonell melde om det som truleg var eit haiangrep fredag føremiddag.

I 2017 vart ei jente drepen av ein hai på den same staden. I januar i år vart ein 57 år gammal dykkar teke av ein kvithai. Det vart aldri funne noko lik etter hendinga.

Onsdag var den profesjonelle surfaren Matt Wilkinson i nærkontakt med ein kvithai utanfor Ballina på austkysten av Australia. Ein dronevideo viser at haien berre er nokre centimeter unna Wilkinsons brett før han plutseleg forsvinn.

Haiangrep er ganske sjeldne, men hittil i år har det vore seks angrep med dødeleg utfall før forsvinninga på fredag. Ekspertar seier talet er uvanleg høgt. I fjor var det ingen dødelege haiangrep, og det var berre eitt dødsfall i kvart av dei to tidlegare åra, ifølgje Voice of America.

Det finst rundt 180 haiarter i Australia, men berre eit fåtal av dei er ein trussel for symjarar, surfarar og dykkarar. Ifølgje havforskarar kan havstraumar og temperaturendringar i vatnet gjere at fleire haiar kjem inn mot kysten for å finne mat.

Blant tiltaka for å unngå angrep er nett som skjermar strender, overvaking med drone og helikopter og ein app som gir informasjon om kvar det er haiaktivitet.

