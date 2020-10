Storbritannia forlengjer lønnsordning for koronaramma bedrifter

utenriks

Forlenginga vart kunngjord fredag. Det inneber at regjeringa vil betale opptil to tredelar av lønningane til tilsette i verksemder som ikkje kan halde ope på grunn av aukande smitte. Arbeidsgivar skal framleis sørgje for forsikringar og pensjonsinnbetalingar.

Finansminister Rishi Sunak seier at ordninga, som for to veker sidan vart lanserte for arbeidarar som jobbar redusert, no òg skal fungere som eit tryggingsnett for verksemder som er nøydde til å stengje dørene på mellombels basis.

Over 42.000 personar har døydd etter å ha vorte smitta av koronaviruset i Storbritannia.

(©NPK)