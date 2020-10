København forbyr utleige av elsparkesyklar på gata i store delar av byen

utenriks

Det betyr at det i store delar av København ikkje lenger vil vere mogleg å plukke opp ein elsparkesykkel frå gata og leige den. Utleige i folkerike strøk kan berre skje gjennom ein fysisk utleigestad.

Teknikk- og miljøborgarmeister i København, Ninna Hedager Olsen, meiner byrommet kan brukast til mykje anna enn utleige av elsparkesyklar.

– Det er eit forbod mot at dei skal kunne leigast ut frå offentlege areal, der vi må prioritere bruken. Det kan vere benker, uteservering og alt mogleg anna, seier ho.

Utleigarane av elsparkesyklar i København, Voi, Lime og Tier, som alle òg er aktive i mellom anna Oslo, har vore under hardt press. Dei har frå før gått med på at brukarane ikkje kan setje frå seg doningane i Københavns indre by, og Voi har stengt syklane sine på natta.

(©NPK)