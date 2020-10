Helsa til amerikanske presidentar: ei historie om løgner, hemmeleghald og twittermeldingar

utenriks

Observatørar seier at Trump har framvist ein kyndig bruk av digitale verktøy for å styre dekninga av den første større helsekrisa for ein president i tidsalderen til dei sosiale medium.

Sidan kunngjeringa av Trumps positive koronatest har den personlege legen hans, Sean Conley, vorte skulda for å ha gitt fragmenterte og forvirrande opplysningar som ikkje har vore i stemt med det stabssjefen til presidenten, Mark Meadows, har sagt.

Conley har sagt at Trump allereie er ferdig med behandlinga og at han i helga trygt kan utføre offentlege oppgåver.

Ære og verdigheit

Matthew Algeo har skrive fleire bøker om dei mange løgnene til presidentane og er ikkje overraska over det som spelar seg ut om dagen. Han seier at presidentar ikkje er pålagde å vere opne og imøtekommande om helsetilstanden sin.

– Ære og verdigheit speler inn når vi snakkar om presidenthelsa. Alle presidentar hatar å verke svake. Med presidentvalet mindre enn éin månad unna, er det for ein kvar pris om å gjere å verke frisk og rask, seier han.

Rose McDermott jobbar ved Brown-universitetet og er spesialist på helsa til amerikanske presidentar. Ho seier at legen til presidenten vanlegvis òg har ei militær grad, i Conleys tilfelle i marinen.

– Dette skaper ein strukturell interessekonflikt. Han er legen til presidenten, samtidig som pasienten er den øvste militære sjefen hans, seier ho.

Ein serie løgner

Historia om USAs presidentar er full av løgner og usanningar om helsa deira.

Woodrow Wilson vart ramma av eit kraftig slag under presidenttida si hausten 1919 og vart delvis lamma. Ingen nemnde dette før i februar 1920. Franklin D. Roosevelt lei av polio og vart lam i begge bein. Han brukte rullestol fram til han døydde i 1945, men vart som regel fotografert i ein stol eller eit bilsete. Han var alvorleg sjuk då han vart attvald i fredsåret, men dette var ikkje allment kjent.

Dwight Eisenhower tona ned alvoret ved eit hjarteinfarkt i 1955, medan John F. Kennedy aldri snakka om at han lei av Addisons sjukdom, som inneber svikt i binyrebarken og som kan vere dødeleg.

Drapet på Kennedy i november 1963 førte først fire år seinare til ei grunnlovsendring der det blir fastslått at visepresidenten tek over dersom presidenten døyr eller på annan måte ikkje kan utføre jobben.

Men Angelo seier det ikkje er klart formulert korleis Kongressen skal kunne erklære at ein president ikkje er i stand til å utøve funksjonen sin. Ein slik situasjon har då heller aldri oppstått, bortsett frå det klare tilfellet då Ronald Reagan vart skoten og såra i 1981 og visepresident George H.W. Bush tok over.

Medietrykk

Dagens intense mediemerksemd og det konstante søkjelyset til dei sosiale media har ikkje gitt meir innsyn i helsespørsmål sjølv om presidentar ikkje lenger kan halde seg skjult for opinionen i fire månader slik Wilson gjorde.

Den sitjande presidenten har bakgrunn som realitystjerne og utvikla seg til å bli ein svoren brukar av Twitter. Han veit kva som skal til for å halde seg i sentrum av hendingane og tek regien over store hendingar, som innlegginga på sjukehus og returen til Det kvite hus.

– Trump forstår intuitivt korleis moderne nyheitsmedium tenkjer og opererer, seier Emerson Brooking ved tankesmia Atlantic Council.

Neppe meir innsyn

Men meir innsyn om helsespørsmål blir det tilsynelatande ikkje, og fleire observatørar har teke til orde for skipinga av ein uavhengig legekommisjon som skal halde auge med presidenthelsa.

Forslaget har ikkje vorte mindre aktuelt ved at Trump er 74 år og den eldste som nokon gong har vorte innsett som president i USA, medan utfordraren Joe Biden er 77 år. Men i Det kvite hus er det inga interesse for forslaget.

Og berre så det er nemnt, ytst få land framviser openheit om slike spørsmål.

