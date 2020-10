utenriks

Talet på nye smittetilfelle er det høgste på eitt døgn sidan mars.

Det er òg nesten 1.000 fleire tilfelle enn dagen før, og viss auken held fram, nærmar landet seg rekorden på 6.557 smittetilfelle 21. mars.

Rådgjevaren til Verdshelseorganisasjonen (WHO) for regjeringa i Italia, Walter Ricciardi, åtvarar om at det held på å bli fullt på covid-19-avdelingane til sjukehusa i dei hardast ramma regionane.

