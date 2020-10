Fredsprisvinnar fryktar svolt av «bibelske proporsjoner»

utenriks

Koronapandemien har til no kosta drygt 1 million menneske livet og fått enorm merksemd verda over, ikkje minst i rike land der innbyggjarane elles er vande til å leve under trygge omstende.

På same tid har sju gonger så mange svolte i hel i verda, ifølgje The World Counts, som hentar statistikk og informasjon frå hjelpeorganisasjonar og FN.

Oversikta viser at eitt av ni menneske i verda går svolte til sengs kvar einaste kveld.

Kvart 10. sekund døyr det no eit barn av svolt, noko som svarer til 6 i minuttet, 360 i timen og 8.460 i døgnet.

Fredsprisvinnaren i år, FNs matvareprogram (WFP), har gjentekne gonger slått alarm, trygla givarland om bidrag og peika på kva følgjer koronapandemien kan få for dei som frå før lever på randa av svolt.

«Bibelske proporsjonar»

– 821 millionar menneske verda over går alt no svoltne til sengs kvar einaste kveld, konstaterte WFPs leiar David Beasley for eit halvt år sidan.

135 millionar opplevde i fjor det WFP kallar som akutt matuvisse, noko som i klartekst betyr hungersnaud. Det talet vil truleg doblast i år, åtvara Beasley i FNs tryggingsråd.

Alt før koronaviruset ramma, understreka WFP-sjefen at verda i år ville oppleve «den verste humanitære krisen sidan andre verdskrigen» som følgje av krig og konfliktar, grashoppeinvasjon i Afrika, hyppigare naturkatastrofar og økonomisk krise.

– Vi står no på randa av ein svoltpandemi. Dersom vi ikkje førebur oss og handlar no, sikrar oss tilgang, unngår underfinansiering og forstyrringar i verdshandelen, kan vi om få månader stå overfor ei rekkje svoltkatastrofar av bibelske proporsjonar, slo han fast.

Økonomisk krise

WFPs sjeføkonom Arif Husain viste samtidig til at den økonomiske krisa i kjølvatnet av koronapandemien i år har tvinga millionar av menneske til å selje husdyr, køyretøy og reiskap for å brødfø seg sjølv og familien. Med det har dei òg mista inntektsgrunnlaget.

– Om dei ikkje kan arbeide, har dei heller ikkje noko å ete, og då har heller ikkje familiane deira noko å ete, konstaterte Husain.

Saman med fleire andre FN-organisasjonar la WFP for nokre månader sidan fram rapporten «The State of Food Security and Nutrition in the World», der det òg vart teikna eit dystert bilete.

Rapporten viser at nesten kvar tiande verdsborger, 690 millionar menneske, er kronisk underernærte, og talet aukar år etter år.

Berre i fjor auka talet på kronisk underernærte som måtte gå svoltne til sengs med 10 millionar, går det fram av rapporten.

Uakseptabelt

Dersom utviklinga held fram, vil over 840 millionar menneske vere underernærte innan 2030, året då all svolt i verda i samsvar med FNs berekraftsmål skal vere utrydda.

Hundrevis av millionar andre i verda opplever ifølgje rapporten tidvis svolt, eller et så dårleg mat at dei ikkje får i seg det kroppen treng.

– Det er heilt uakseptabelt at ein i ei verd der det blir nok produsert mat til å fø heile befolkninga, framleis er 1,5 milliardar menneske som ikkje har råd til ein diett som sikrar det nødvendige inntaket, og at over 3 milliardar menneske ikkje eingong har råd til ein billeg sunn diett, slår rapporten fast.

Vaksine mot kaos

Medan FNs matvareprogram i fjor nådde ut til 97 millionar menneske, prøver dei no å halde liv i 138 millionar menneske. Koronapandemien gjer at behovet stadig er aukande.

– Inntil vi har ein vaksine, er mat den beste vaksinen som finst mot kaos, slo WFP-sjefen fast i sommar.

Han retta då ei innstendig bønn til givarlanda om å bidra med 45 milliardar kroner for organisasjonsverksemda i 83 sårbare land ut året.

Pengemangel trua då med å stanse matleveransar til svoltramma område og WFP frykta at dei måtte setje flåten av transportfly på bakken. Det ville òg ha ramma andre FN-organisasjonar som nyttar seg av flya til WFP. Bønna til Beasley vart heldigvis høyrd, og flya er framleis på vengene.

– På eit tidspunkt var vi det største flyselskapet i verda, konstaterte talsmannen for WFP, Tomson Phiri, på fredag, med tilvising til at koronapandemien tvinga andre flyselskap til å innstille.

Svolt og krig

Phiri understrekar at det er eit klart samband mellom det å sikre at folk ikkje går svoltne, og det å jobbe for fred.

– I land som Sør-Sudan, Syria, Jemen og Afghanistan har vi sett korleis konfliktar fører til matuvisse. Vi får ikkje inn nok mat, hjelpa er nokre gonger forseinka og kjem somme gonger ikkje fram i det heile, seier han.

Matvarehjelp kan likevel òg bidra til å forsterke og forlengje konfliktar, noko WFP og andre hjelpeorganisasjonar er fullt klar over.

Human Rights Watch trekte nyleg fram Jemen, som ifølgje FN er vår den største humanitære krisa i vår tid, som eit døme.

I rapporten «Deadly Consequences: Obstruction of Aid in Jemen During Covid-19» dokumenterer menneskerettsorganisasjonen korleis dei krigførande partane bruker naudhjelp som våpen i eit land der 80 prosent av befolkninga er avhengige av hjelp utanfrå.

– Det blir ikkje slutt på svolten dersom vi ikkje får ein slutt på konfliktane, konstaterte WFPs leiar David Beasley førre månad.

