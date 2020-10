Armenia og Aserbajdsjan vil møtast i Russland

utenriks

– Både Jerevan og Baku har stadfesta si deltaking i konsultasjonane. Førebuingane er i gang, seier talskvinna til det russiske utanriksdepartementet, Maria Zakharova, fredag formiddag.

Zakharova seier det er venta at utanriksministrane i dei to landa møtest seinare same dag.

Beskjeden kjem dagen etter at presidenten i Russland, Vladimir Putin, inviterte partane til den russiske hovudstaden. Han bad samtidig om stans i kampane i Nagorno-Karabakh på humanitært grunnlag, slik at partane kunne utveksle døde og krigsfangar.

Russland har eit godt forhold til begge dei tidlegare Sovjet-republikkane i Kaukasus, men samarbeider tettast med Armenia.

Dei siste vekene har den lange konflikten om Nagorno-Karabakh blussa opp igjen. Området er internasjonalt anerkjent som ein del av Aserbajdsjan, men har i praksis vore ein sjølvstyrt republikk sidan ein krig i kjølvatnet av samanbrotet til Sovjetunionen tidleg på 1990-talet. Befolkninga er hovudsakleg armensk, og Nagorno-Karabakh får omfattande støtte frå Armenia.

Kampane dei siste vekene er dei mest omfattande sidan krigen som enda i ei våpenkvile i 1994. Den underliggjande konflikten vart den gong ikkje løyst, og det har vore trefningar ei rekkje gonger dei siste tiåra.

