Argentina opnar for GMO-kveite som første land i verda

utenriks

Kveiten som no er godkjend av argentinske styresmakter er genmodifisert slik at han er meir motstandsdyktig mot tørke. Argentina blir dermed det første landet som opnar for GMO-kveite.

Argentina er den fjerde største eksportøren i verda av kveite, og ber no Brasil gjere ei vurdering av om GMO-kveiten kan godkjennast der også. 45 prosent av kveiten Argentina eksporterer går til nabolandet.

HB4-kveiten, som det genmodifiserte kornet heiter, er utvikla av det argentinske bioteknologiselskapet Bioceres.

– No må vi gå ut i verda og overtyde folk om at dette er superbra og klare å skape marknader for denne kveiten, som er eit evolusjonært sprang, seier direktør Federico Trucco i selskapet.

(©NPK)