Aktivist dømt til ti års fengsel for å spreie ateisme i Algerie

Yacine Mebarki vart òg funnen skuldig i å ha fornærma islam, og dømt til å betale ei bot på 10 millionar dinarar, som svarer til 720.000 kroner.

Den algeriska menneskerettsligaen uttrykkjer at dei er sjokkert over at straffa vart så streng. Det er den hardaste dommen eit medlem av Hirak-gruppa, som er i open opposisjon til styresmaktene i landet, har fått.

Straffa er òg strengare enn det aktoratet bad om. Dei la ned påstand om ei fengselsstraff på åtte år, men dommaren la til ytterlegare to år.

Mebarki vart arrestert i heimen sin 30. september, og ifølgje ein venn av han fann politiet der ei gammal utgåve av koranen, der ei av sidene var riven ut. Dette vart rekna som eit angrep på islam.

Hirak-gruppa stod bak omfattande demonstrasjonar som braut ut i februar i fjor, og førte til at dåverande president Abdelaziz Bouteflika trekte seg. Gruppa heldt fram demonstrasjonane sine, med krav om ei reell kursendring i landet.

61 personar knytte til gruppa er no bak lås og slå, ifølgje menneskerettsgruppa CNLD.

