Trusselvurdering stikk i strid med Trumps bilete av USA

President Donald Trump har hausta massiv kritikk for den manglande viljen til å kritisere tilhengjarane av kvit overmakt og dei høgreekstreme militsgruppene, men har i staden gjentekne gonger retta skytset mot det han omtaler som valdelege venstreekstremistar.

Seinast under TV-debatten mot Joe Biden gjorde Trump dette, sjølv etter at FBI-sjef Christopher A. Wray under ei høyring i Kongressen hadde åtvara mot valdelege rasistar og høgreekstremistar.

I den årlege rapporten frå Departementet for innanlands tryggleik (DHS) blir det likevel slått fast at det er dei høgreekstreme som no utgjer den største trusselen i landet.

Dødeleg trussel

– Valdelege tilhengjarar av kvit overmakt utgjer den mest vedvarande og dødelege trusselen, konkluderer rapporten.

Chad F. Wolf, som er fungerande minister for innanlandsk tryggleik, stadfestar konklusjonen i forordet sitt til rapporten.

– Eg er særleg bekymra over tilhengjarar av kvit overmakt, som har vore usedvanleg dødelege i sine avskyelege, målretta angrep dei siste åra, skriv han.

Prøvde å hemmeleghalde

DHS-rapporten passar dårleg inn i Trumps retorikk om at valdelege venstreekstremistar skaper anarki i amerikanske byar og at Demokratane vil gjere USA til eit ufritt og sosialistisk land dersom Joe Biden vinn presidentvalet.

Ifølgje Brian Murphy, som vart fråteke posten som etterretningssjef i DHS i august, ønskt Wolf og hans nestkommanderande Kenneth T. Cuccinelli å blokkere offentleggjeringa av rapporten, fordi han ville slå tilbake på Trump, skriv New York Times.

Rapporten vart først frigitt etter at Murphy hadde levert eit formelt varsel om dette.

Inspirert av Trump

Den tidlegare etterretningssjefen skulda i varselet òg departementet for å prøve å tone ned trusselen frå fanatiske rasistar og høgreekstremistar i USA.

– Denne trusselvurderinga stadfestar to ting: At kvit overmakt-ekstremistar utgjer den største trusselen her i landet, og at dei ofte er inspirerte av president Trumps retorikk, seier demokraten Bennie Thompson, som leiar komiteen for innanlands tryggleik i Representanthuset, til New York Times.

Heksebrygg

DHS og FBI åtvara førre månad om at trusselen frå valdelege ekstremistar vil auke fram mot valet 3. november.

DHS teikna tre moglege scenario, eitt der valresultatet raskt blir klart, eitt der det dryger før det er klart og eitt der resultatet blir bringa inn for domstolane.

Alla dei tre scenarioa inneber risiko for dødeleg vald mellom ulike ekstreme grupper, var konklusjonen i trusselvurderinga frå departementets New Jersey-kontor.

– Ein har eit heksebrygg som vi ikkje har sett maken til i historia, sa ein talsmann for kontoret, Jared Maples, til Reuters.

Russisk trussel

I årsrapporten sin trekkjer DHS òg fram kva truslar utanfrå som USA etter deira meining står overfor, mellom anna trusselen om russisk innblanding i valet. Også dette prøvde leiinga i departementet ifølgje Murphy opphavleg å underslå.

– Russland er truleg den fremste aktøren som i løyndom prøver å påverke og som spreier desinformasjon og feilinformasjon, heiter det i rapporten.

DHS gir òg uttrykk for bekymring over Kinas og Irans kapasitet til cyberkrigføring.

