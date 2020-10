Storbritannia innfører passkrav for EU-borgarar neste år

utenriks

Passkravet blir innført i oktober 2021 og gjeld òg reisande frå EØS-land og Sveits. Dei kan ikkje lenger bruke nasjonale ID-kort, opplyser den britiske regjeringa torsdag.

– Utfasing av bruken av ID-kort, som er blant dei minst sikre dokumenta ved grensa, er eit viktig skritt for å gjere grensa sikrare, seier innanriksminister Priti Patel.

I ei oppdatering av grensereglane stadfestar regjeringa at lastebilar som skal ta kortaste veg over kanalen, frå nyttår må ha eit eige løyve for å køyre inn i Kent fylke. Planane for dette har ført til reaksjonar frå mange, særleg frå brexitmotstandarar. Dei påpeikar at landet går frå å ha opne grenser mot Europa, til at ein ikkje eingong kan køyre inn i det mest søraustlege fylket i landet utan å ha papira i orden.

– Med under tre månader igjen, må bedrifter byrje å førebu seg på nye prosedyrar, anten vi får på plass ein avtale med EU eller ikkje, seier Michel Gove, ministeren som har ansvar for å førebu landet på livet utanfor EU. Overgangsperioden etter utmeldinga i vinter går ut ved årsskiftet.

