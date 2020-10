Statssekretær: Viktig å vere med å diskutere EUs migrasjonspakt

utenriks

Forslaget som no ligg på bordet, inneheld ikkje lenger krav om kvotar for omfordeling av asylsøkjarar, noko som har fått tidlegare forsøk til å strande. Kommissær Ylva Johansson la stor vekt på samarbeid og betre ordningar for retur. Her meiner Barstad at Noreg har mykje å bidra med.

– Derfor har vi overfor EU vist til erfaringane våre med hurtigbehandling av asylsaker og etterfølgjande retur, og framheva betydninga av slike ordningar som ein del av migrasjonshandteringa, skriv Barstad i ein e-post til NTB etter møtet.

Sjølv om det ikkje var lagt opp til nokon inngåande diskusjon i videomøtet på torsdag, gjekk punktet om migrasjonspakta langt over den tilmålte tida. Dette er første gong innanriksministrane var samla – om enn virtuelt – sidan kommisjonsforslaget vart lagt fram.

Barstad seier handteringa av migrasjon til Europa òg er viktig for Noreg.

– Migrasjonspakta vil òg få konsekvensar for oss, og derfor er det viktig at vi får vere med å diskutere dette med innanriksministrane i EU.

Statssekretæren seier kommisjonen legg opp til at Noreg berre skal vere bunde av delar av regelverket, i tråd med dei avtalane vi har om tilknyting til EU.

