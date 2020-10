Pence med flest usannheter

utenriks

Det var under debatten om Trump-administrasjonen si handtering av koronapandemien at det var størst forskjell mellom versjonane på dei to kandidatane. Pence, som er hovudansvarleg for handteringa av pandemien, hevda mellom anna at president Donald Trump stansa all innreise frå Kina lenge før pandemien vart utbreidd i USA.

Fakta er likevel at han innførte avgrensingar med ei rekkje unntak, og at reisande i fleire titusental kom til USA frå Kina i dei to neste månadene, ifølgje analysar. I tillegg hevda Pence at Demokratanes presidentkandidat Joe Biden kalla desse avgrensingane for framandfiendtlege, ein påstand som New York Times kallar misvisande.

Ville tone ned utbrotet

Demokratanes visepresidentkandidat Kamala Harris skulda president Donald Trump og Pence for å kjenne til sanninga om viruset allereie i januar, men at dei likevel dekte over og bagatelliserte alvoret. Det er ein påstand som mellom anna blir støtta av utdrag frå den siste boka til gravejournalisten Bob Woodward. Her innrømmer Trump at han prøvde å tone ned konsekvensane av koronautbrotet for ikkje å skape panikk.

Pence skulda Biden for å vilje auke skattane for folk flest. Harris hevda at Biden ikkje vil auke skattane for nokon som tener under 400.000 dollar i året. Dette er vanskelegare å stadfeste eller avkrefte, sidan skatteplanen til Biden krev ny lovgiving som ikkje er utarbeidd enno, men tankesmia Urban-Brookings har sagt at planen ville ført til langt større skatteaukar for hushald med høge inntekter.

Tok æra for IS-nedkjemping

Det var òg usemje om helsereform, IS, og fracking – utvinning av skiferolje. Harris hevda Trump-administrasjonen ville oppheve helsereforma Obamacare, medan Pence sa at han og president Trump har ei ny helsereform på trappene, ei reform ingen kjenner detaljane i endå. Visepresidenten tok òg æra for at den ytterleggåande islamistgruppa IS i stor grad vart nedkjempa og at leiaren Abu Bakr al-Baghdadi vart drepen.

Amerikanske styrkar drap Baghdadi, men det var i stor grad lokale bakkestyrkar i Irak og Syria som nedkjempa organisasjonen. Sist, men ikkje minst hevda Pence at Biden ønskjer å forby utvinning av skiferolje, ein påstand som ofte blir brukt og har grunnlag i at Biden har sagt at han vil slutte å subsidiere utvinning av fossil energi.

