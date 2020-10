Kirgisistans president ikkje observert offentleg på fleire dagar

utenriks

Opposisjonen hevdar at dei kontrollerer store delar av tryggingsapparatet og rettsvesenet. Kursan Asanov, som er fungerande innanriksminister, seier det ikkje er kjent kvar presidenten er, og at dei heller ikkje leitar etter han.

I ei fråsegn insisterer presidentkontoret på at Jeenbekov, som har vore president sidan 2017, er i hovudstaden Bisjkek og i forhandlingar.

Fråværet av presidenten bidreg til å skape eit maktvakuum etter valet, som dei allierte av presidenten vann, men som opposisjonen og internasjonale observatørar meiner var prega av storstilt fusk.

Tysdag kveld valde nasjonalforsamlinga ein ny fungerande statsminister frå opposisjonen, Sadyr Japarov.

Minst éin person har mista livet og hundrevis er såra under demonstrasjonane. At valkommisjonen annullerte valet har gjort lite for å roe gemytta. Jeenbekov har bede om ro, men fleire medlemmer av nasjonalforsamlinga har uttalt at det ikkje finst noka løysing som inneber at den prorussiske presidenten kan bli sitjande.

(©NPK)