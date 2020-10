utenriks

– Det er ein veldig kjedeleg beskjed å måtte gi, seier kulturminister Amanda Lind frå Miljöpartiet.

Planen var å innføre eit unntak i forbodet mot samkomme og offentlege arrangement, slik at grensa for talet på deltakarar på slike arrangement vart auka frå 50 til 500 personar. Dette skulle tre i kraft 15. oktober, men blir no utsett på ubestemt tid.

– Regjeringa har framleis planar om å gjere desse endringane, men det blir ikkje i dag, seier Lind.

