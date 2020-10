Forlaget Oktober om nobelprisvinnaren: Ho klarer å skildre det vesle i det store

utenriks

Louise Elisabeth Glück er ein amerikansk diktar og essayist som har vunne mange store litterære prisar i USA, inkludert National Humanities Medal, Pulitzer Prize, National Book Award og National Book Critics Circle Award.

Likevel er det nok få her heime som kjenner henne. Forlaget Oktober har likevel utgitt ein av diktsamlingane hennar. «Averno» kom ut i Rune Christiansens gjendiktingsserie i 2017, og det var ingen ringare enn Per Petterson som stod for gjendiktinga.

Forlagssjef Ingeri Engelstad seier Glück blir kjenneteikna av at ho klarer å skildre det vesle i det store.

– Ho ser det i ein slags samanheng og i «Averno» får vi eit rikt og fleirstemmig flettverk av mytar og kvardag – i skjønn foreining.

Engelstad ser ikkje bort frå at dei no vil gi ut meir av poeten på norsk.

– Absolutt. At ho får denne prisen er jo fantastisk, og denne spennande stemma er det nok mange som får auga opp for no.

