FBI: Milits planla å bortføre Michigans guvernør

Samtidig opplyser statsadvokaten i Michigan at sju andre menn er sikta for planar om å angripe politiet og delstatsforsamlinga.

I fleire månader skal dei seks ha planlagt, samarbeidd og trena saman med militsmedlemmer med sikte på den planlagde bortføringa, ifølgje FBI. Motivet var visstnok det dei sikta såg på som guvernørens «ukontrollerte makt».

Fire av dei sikta hadde planlagt å møtast onsdag for å «gjennomføre ei betaling for eksplosiv og utveksle taktisk utstyr», opplyser FBI i rettsdokumenta som vart offentlege torsdag.

Etterforskarane skal ha stansa bortføringsplanen ved bruk av informantar og spanarar som infiltrerte militsgruppa. Alle seks er arresterte, skriv The New York Times.

Whitmer omtaler seg sjølv som ein progressiv demokrat. Ho har vorte hylla, men samtidig sterkt kritisert for Michigans handtering av koronapandemien. Ho var tidleg ute med å stengje ned delstaten då koronaviruset ramma, men mange av dei strenge tiltaka har sidan vorte oppheva.

Snakk om å storme kongressbygning

49 år gamle Whitmer vart valt til guvernør i Michigan i 2018, og i sommar vart ho omtalt som ein mogleg visepresidentkandidat for Joe Biden.

Ein av dei sikta har ifølgje FBI sagt at Whitmer «har ukontrollert makt akkurat no. Alle gode ting må ta slutt».

Ein av dei sikta skal òg ha sagt at han trong 200 menn for å storme kongressbygningen i delstatshovudstaden Lansing og ta guvernøren og andre som gislar. Han ville ta Whitmer som gissel før presidentvalet og stille henne til ansvar for «forræderi», ifølgje FBI.

Sjølvforsynt

Etter kvart gjekk gruppa over til ein plan som innebar å bortføre guvernøren medan ho oppheldt seg i ein fritidsbustad nord i Michigan.

– Gruppa snakka om å opprette eit samfunn som følgjer dei første ti grunnlovstillegga, og der dei kunne vere sjølvforsynte, ifølgje FBI.

– Dei diskuterte ulike måtar å oppnå dette målet på, frå fredelege forsøk til valdelege handlingar. Fleire medlemmer snakka om å drepe «tyrannar» eller å «ta» ein sitjande guvernør, opplyser FBI i rettsdokumenta.

