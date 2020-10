Enorme manglar i Afghanistans skulesektor

utenriks

Desse nedslåande tala kjem frå Verdsbanken. Sjølv om det er pumpa enorme ressursar inn i utdanningsvesenet i landet, er manglane gapande.

Rapporten kjem samtidig som representantar for Taliban og afghanske styresmakter forhandlar om fred i Qatar. Målet er å meisle ut ein strategi for Afghanistans framtid, bygd på avtalen mellom USA og Taliban i februar.

Store middel

Skulesektoren har vore eit prioritert område for internasjonal bistand i mange år. Men dei store midla som frå mange land er øyremerkte til utdanning av dei unge, finn ikkje alltid vegen til dei fattigslege lokale skulane rundt om i det utarma landet.

Heller ikkje i hovudstaden Kabul er behova dekte. På mange skular må undervisninga føregå utandørs, i beste fall i telt. Det er ikkje drikkevatn og normale sanitære forhold, og lærarmangelen er skyhøg. Store klassar blir slått saman og får undervisning av éin lærar.

Verdsbankens landsdirektør for Afghanistan, Henry Karali, seier at det trass for store manglar, er gjorde enorme framsteg. Talet på barn som er registrert på skulen, har auka frå 3,8 millionar i 2003 til 6,3 millionar i 2017.

Gamle haldningar

Men ei talskvinne for utdanningsdepartementet, Nooria Nazhat, seier at det framleis er 3,7 millionar barn i skulealder som ikkje får undervisning, av dei er 60 prosent jenter. Årsaka er krig, fattigdom og forstokka haldningar om utdanning for jenter i mange stammesamfunn.

Ifølgje Nazhat manglar 46 prosent av skulane i landet skikkelege bygg.

– Byggjearbeid går no føre seg ved 2.700 skular, men målet er 6.000 nye skular, seier ho. På nettsida til departementet kjem det fram at 450 skular har vorte stengde eller sterkt skadde dei siste to år. Det er òg stor mangel på skulemateriell.

For mange blir skulen oppbevaring. Data tilbake til 2013 viser at 93 prosent av 10-åringane den gong ikkje kunne lese ein enkel tekst etter gjennomførte barneskulen. Sjølv om tala sikkert er betre i dag, lir skuleverket av mangel på grunnleggjande lærebøker og kvalifiserte lærarar.

