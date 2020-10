Domstol stansa nedstenging i Madrid – krise for koronastrategien til regjeringa

utenriks

Domstolen ville torsdag ikkje ratifisere vedtaket fordi det bryt med dei grunnleggjande rettane til innbyggjarane.

Dermed er avgjerda til helsedepartementet frå førre veke i praksis ugyldig.

Avgjerda om å stengje ned store delar av hovudstaden og ni omkringliggjande byar vart sett i verk fredag. Dermed fekk 4,5 millionar menneske berre lov til å forlate nabolaga sine viss dei skulle på arbeid, skule eller trong helsehjelp.

Rettsavgjerda på torsdag slo ned som ei bombe, og inneber at politiet ikkje kan handheve avgjerda og innbyggjarane kan røre seg fritt igjen.

Krisemøte

Helseminister Salvador Illa har allereie innkalla til krisesamtalar med helsetoppane i regionen i eit forsøk på å få kontroll over situasjonen.

Spania har ei sosialdemokratisk regjering, medan høgresida styrer i Madrid, og her har styresmaktene av økonomiske grunnar vore usamde i nedstenginga. Dei ser på rettsavgjerda på torsdag som ein siger.

Lokale styresmakter har likevel oppmoda innbyggjarane til å halde seg innanfor bygrensa, spesielt i samband med fridagane dei har under feiringa av den spanske nasjonaldagen 12. oktober.

Høg smitterate

Spania har 47 millionar innbyggjarar og er framleis blant dei landa som er hardast ramma av koronaviruset. Så langt er 835.000 smittetilfelle registrerte, medan 32.500 har mista livet etter å ha fått påvist smitte.

Avgrensingane vart innførte då Madrid-regionen opplevde ein smitterate på 700 tilfelle per 100.000 innbyggjarar. Resten av Spania har over 300 tilfelle per 100.000 siste to veker, i seg sjølv det høgaste smittetalet i EU – etter Tsjekkia.

I mars erklærte Spanias regjering unntakstilstand, noko som gav den makta til å setje i verk ei landsomfattande nedstenging. Men unntakstilstanden gjekk ut 21. juni, og domstolen i Madrid viser til at det er regionale styresmakter som no har det helsepolitiske ansvaret i regionen sin.

– Vi kjem til å analysere rettsavgjerda, og i dag eller i morgon vil covid-arbeidsgruppa møtast, og vi vil sjå på nøyaktig kva vi kan gjere, seier statsminister Pedro Sánchez, som torsdag var på besøk i Algerie.

(©NPK)