Trumps helse truleg tema i visepresidentdebatten

Med under éin månad igjen til valet, blir det knytt stor spenning til nattas munnlege tvekamp mellom visepresident Mike Pence og demokratanes visepresidentkandidat Kamala Harris.

Handteringa til Trump-administrasjonen av koronapandemien blir venta å bli hovudtema for debatten, i tillegg til Trumps helsesituasjon etter at han vart smitta av viruset.

Korona-kritikk

Med over 7,7 millionar smittetilfelle og fleire enn 215.000 døde, er USA det landet i verda som er hardast ramma av pandemien.

Trump har gjennom heile pandemien avfeia at koronaviruset utgjer ein alvorleg trussel og sagt at covid-19 er mindre alvorleg enn influensa. Han har oppmoda delstatane til å lempe eller oppheva koronarestriksjonar, og tysdag kveld instruerte han republikanarane i Kongressen om å stanse forhandlingane om ein ny krisepakke som skal dempe dei økonomiske verknadene av pandemien.

Visepresident Pence, som leiar Trumps innsatsstyrke mot pandemien, kan vente seg tøffe spørsmål både frå Harris og frå derbatt-moderator Susan Page om handteringa til styresmaktene.

Pleksiglas

President Trump og ei rekkje av medarbeidarane i Det kvite hus har som kjent vorte smitta av koronaviruset, og Trump var innlagd på sjukehus i tre dagar for behandling av covid-19 før han vart utskriven måndag.

Både Pence og Harris har så langt testa negativt for viruset, og arrangørane av debatten i natt har sett i verk fleire tiltak for å hindre smitte. Dei to skal sitje fire meter frå kvarandre og bak pleksiglas.

Debatten føregår på University of Utah i Salt Lake City og startar klokka 03 natt til torsdag norsk tid.

Må vise seg kapable

Visepresidentdebattane har tradisjonelt spelt ei langt mindre rolle i amerikansk valkamp enn presidentdebattane. Men ikkje i år. Det kjem ikkje minst av den høge alderen til både president Donald Trump (74) og utfordraren Joe Biden, som fyller 78 år få veker etter valet i november.

Moglegheita er dermed til stades for at Pence (61) eller Harris (55) kan bli nøydd til å steppe inn som fungerande president i ein kortare eller lengre periode.

Debatten i natt er eit gyllent høve for dei begge til å vise at dei er kapable til å ta på seg oppgåva.

