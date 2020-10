To menn funne skuldige i Westgate-terror

utenriks

Mohamed Ahmed Abdi og Hassan Hussein Mustafa vart funne skuldige i å ha hjelpt dei fire angriparane frå den al-Qaida-tilknytt somaliske islamistgruppa al-Shabaab.

Ein tredje tiltalt, Liban Abdullahi Omar, vart frifunnen for skuldinga og fekk forlate rettslokalet som ein fri mann.

Under rettssaka mot dei tre, som har gått føre seg sidan 2014, kom det ikkje fram at dei gav materiell hjelp til angriparane. Ifølgje rettsavgjerda var dei derimot i konstant kontakt med dei, på ein måte som avslørte at dei var meir enn venner.

(©NPK)