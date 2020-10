To IS-medlemmer frå «Beatles-cella» blir stilte for retten i USA

utenriks

Departementet offentleggjorde onsdag tiltaleavgjerda mot dei to, få timar før dei for første gong var venta å møte i retten i Alexandria i delstaten Virginia.

Dei to blir skulda for å ha teke ei rekkje amerikanske og europeiske statsborgarar som gislar i Syria i perioden mellom 2012 og 2015. Dei er tiltalte for tortur, halshoggingar og andre valdshandlingar mot gislane, mellom dei fire amerikanarar. Dei er òg tiltalte for å ha drepe ein japanar og ein brite.

El Shafee Elsheikh og Alexanda Kotey har vore i amerikansk varetekt sidan oktober 2019 etter at dei vart tekne til fange av ein kurdiskleidd og amerikanskstøtta milits under offensiven mot IS i Syria året før.

Begge var tidlegare britiske statsborgarar. Amerikanske styresmakter har inngått ein avtale med Storbritannia om å stille dei for retten i USA, noko som inneber at dei ikkje kan dømmast til døden.

Leiaren for IS-cella vart drepen i eit luftangrep i Syria, men den fjerde medlemmen er arrestert i Tyrkia.

