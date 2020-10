Sveits felt for brot på kjeldevernet til pressa

utenriks

Artikkelen frå 2012 hadde tittelen «Zu Besuch bei einem Dealer» (På besøk hos ein langar) og handla om ein hasj- og marihuanalangar. Etter å ha lese artikkelen, ville politiet ha namnet på langaren som var intervjua, skriv Rett24.

Journalist Nina Jecker nekta, men påtalemakta tok saka til retten. Til slutt fekk dei medhald i Høgsterett, som meinte kjeldevernet måtte vike.

Menneskerettsdomstolen kom fram til at kravet om å oppgi kjelda braut ytringsfridomen til Jecker, og at sveitsisk rett ikkje hadde komme med ei god nok grunngiving for kravet.

