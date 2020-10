Superrike i verda tener grovt under koronapandemien

utenriks

Dei drygt 2.000 dollarmilliardærane i verda er no til saman gode for 10.200 milliardar dollar, rundt 95.000 milliardar kroner, viser ein rapport utarbeidd av konsulentfirmaet PwC og den sveitsiske storbanken UBS.

Medan millionar av menneske verda over slit med følgja av koronapandemien, og bedrift etter bedrift har måtta stengje dørene, har det vore fest på mange av børsane i verda.

Verdas rikaste er no rikare enn nokosinne, og særleg dei som har investert tungt innan teknologi og helse har grunn til å fryde seg, ifølgje rapporten.

Frå april til juli i år steig formuane til dollarmilliardærane med heile 27,5 prosent.

Superrike i 43 land

Sist det vart sett ny rekord var ved utgangen av 2017, då dollarmilliardærane i verda var gode for rundt 83.000 milliardar kroner.

Ifølgje rapporten er det no 2.189 menn og kvinner i 43 land som har formuar på over 1 milliard dollar. Dette er 31 fleire enn for tre år sidan.

Formuane inkluderer alt frå eigarskap i bedrifter og aksjeportefølje, til eigedom, luksusgjenstandar og kontantar dei måtte ha. Eventuell gjeld er trekt frå.

Har gjort det godt

– Milliardærane har gjort det ekstremt godt under covid-krisen, seier Josef Stadler i UBS til The Guardian.

Det kjem ifølgje han av at superrike har teke sjansar og kjøpt aksjar til låg kurs, for deretter å vere med på oppturen.

– Konsentrasjonen av velstand er no like høg som i 1905, og dette er noko som bekymrar milliardærane, seier Stadler, som tidlegare har åtvara mot å samle altfor mykje rikdom på få hender fordi samfunnet då kan komme til å slå tilbake.

Bezos og Musk

Amazon-grunnleggjar Jeff Bezos tronar øvst på lista over verdas rikaste, men ein anslått formue på nærare 1.800 milliardar kroner. Hittil i år har formuen hans vakse med nærare 700 milliardar kroner, ifølgje Bloomberg.

Tesla-grunnleggjar Elon Musk har plussa på formuen sin endå meir, anslagsvis med 710 milliardar kroner, og er no god for rundt 960 milliardar kroner.

Nokre av dollarmilliardærane har gjort innhogg i eigne formuar for å bidra til å kjempe mot koronapandemien, går det fram av PwC-rapporten utarbeidd for UBS.

– Frå mars til juni lova 209 milliardærar å bidra med 7,2 milliardar dollar, heiter det i rapporten. Det svarer til rundt 67 milliardar kroner.

