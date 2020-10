Russland etterlyser Tikhanovskaja for påstått lovbrot

utenriks

Det er uklart kva skuldingane dreier seg om, men namnet hennar finst i ein database der det russiske innanriksdepartementet har registrert etterlyste personar, melder russiske medium onsdag. Det er heller ikkje klart når Tikhanovskajas namn vart ført opp i databasen.

Nyheita vart kjent dagen etter at Tikhanovskaja møtte Tysklands statsminister Angela Merkel i Berlin. På eit møte med frivillige organisasjonar same dag bad ho Russlands president Vladimir Putin om ikkje å blande seg inn i konflikten i Kviterussland sidan det er ei intern sak for heimlandet hennar.

(©NPK)