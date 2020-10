Ny smitterekord i Polen

utenriks

Talet på nye smittetilfelle er ny døgnrekord i Polen. Talspersonen for helsedepartementet åtvara onsdag om at dødstala kan bli «ganske høye» dei neste dagane.

Styresmaktene vil truleg utvide talet på såkalla gule og raude soner, der det rår strengare smitteverntiltak som munnbind-påbod.

51 fylke i Polen er i dag rekna som slike soner, men frå laurdag kan talet bli dobla og også omfatte Warszawa. I så fall vil rundt ein tredel av landet vere underlagt ytterlegare restriksjonar.

Polen har no 62,2 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene.

