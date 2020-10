Demokratisk senatorkandidat i Nord-Carolina hadde sidesprang

utenriks

Cal Cunningham har gode sjansar til å slå ut den republikanske senatoren Thom Tillis i eit val som er kritisk for ambisjonane Demokratane har om å skaffe seg fleirtal i Senatet.

For nokre dagar sidan kom det fram at han hadde utveksla seksuelt prega tekstmeldingar med ein rådgivar, men no viser det seg at forholdet i sommar var meir konkret enn det.

Cunningham beklagar, men understrekar at han ikkje vil trekke seg.

Republikanarane har i dag fleirtal med 53 mot 47 senatorar, og målingane antydar at Demokratane har gode sjansar til å auke med fire, blant dei Cunningham.

(©NPK)