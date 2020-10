Bortført ekspresident i Mali sett fri

utenriks

Dei seier at Cisse og den franske bistandsarbeidaren Sophie Petronin, som vart bortført for fire år sidan, er på veg til hovudstaden Bamako.

For nokre dagar sidan lauslét maliske styresmakter over 180 islamistar frå fengsel og sende dei til Nord-Mali med fly, tilsynelatande for å førebu ei fangeutveksling.

Cisse dreiv valkamp i nærleiken av Timbuktu for å bli attvalt til nasjonalforsamlinga då bilkolonnen hans vart overfallen. Han vart bortført, og livvakta hans vart drepen. Det einaste livsteiknet frå han var eit handskrive brev i august.

75 år gamle Petronin forsvann i 2016 i byen Gao, der ho arbeidde med foreldrelause barn, og ingen høyrde frå henne før ho 18 månader seinare vart vist fram i ein video frå ei al-Qaida-alliert gruppe.

