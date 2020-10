Pentagon-toppar i karantene

utenriks

Milley og leiarar i den amerikanske hæren, marinen og flyvåpenet har avlagt negative koronatestar, men held seg likevel i karantene for å vere på den sikre sida. Blant dei er sjefen for U.S. Cyber Command, general Paul Nakasone.

Dei militære toppleiarane jobbar heimanfrå, og situasjonen skal ikkje ha påverka den militære beredskapen.

Det er nestkommanderande i den amerikanske kystvakta, admiral Charles W. Ray, som har avlagt positiv koronatest. Han har milde symptom. Dei militære leiarane fekk meldinga om smitten måndag.

Ray var førre veke i forsvarsdepartementet der han hadde møte med andre militære leiarar.

– Som ein varsemdsregel er alle som kan ha hatt nærkontakt under desse møta, sette i karantene og har vorte testa i dag tidleg. Ingen av kontaktane i Pentagon har vist symptom, og vi kan ikkje melde om fleire positive testar på dette tidspunktet, seier Pentagon-talsmann Jonathan Hoffman.

Det er ikkje kjent korleis Ray fekk viruset, men det ser ikkje ut til å ha samband med utbrotet som har ramma president Donald Trump og fleire andre i Det kvite hus.

(©NPK)