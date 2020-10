Pence og Harris møtest til dyst

utenriks

Visepresidentdebatten har tradisjonelt fått langt mindre merksemd enn presidentdebattane i amerikansk valkamp. Men når visepresident Mike Pence og Demokratanes visepresidentkandidat Kamala Harris møtest til debatt i Salt Lake City natt til torsdag norsk tid, blir det venta at svært mange amerikanarar vil følgje med.

Sjølv om president Donald Trump og fleire av medarbeidarane hans er smitta av koronaviruset, kjem visepresidentdebatten truleg til å gå som planlagt. Mike Pence har så langt testa negativt på viruset.

Det er likevel innført nokre endringar. Pence og Harris får ikkje debattere ståande, men må sitje ned. Og avstanden dei to skal ha til kvarandre, er auka frå to til nesten fire meter.

Den uavhengige kommisjonen som organiserer president- og visepresidentdebattane, er samtidig i full gang med å vurdere endringar i korleis dei attverande debattane skal gå føre seg. Det kjem av koronasituasjonen og ikkje minst erfaringane frå den kaotiske presidentdebatten førre veke.

Håpar på disiplinert debatt

Der den første debatten mellom Trump og Demokratanes presidentkandidat Joe Biden vart ein seanse full av avbrytingar, skittkasting og uriktige påstandar, er forventningane større til at visepresidentdebatten vil føregå i langt meir organiserte og disiplinerte former.

Det betyr likevel ikkje at debatten kjem til å mangle temperatur. Pence og Harris står ideologisk langt frå kvarandre i dei aller fleste spørsmåla.

Harris er kjend som ei liberal eldsjel og ein sterk debattant og har ifølgje amerikanske medium brukt lang tid på å førebu seg til møtet med Pence, ein evangelisk konservativ som er den rake motsetninga hennar i spørsmål som til dømes abort og LHBT-rettar.

Pence, som vart kåra som vinnar i visepresidentdebatten mot demokraten Tim Kaine i 2016, får på si side den krevjande oppgåva med å forsvare koronahandteringa til Trump-administrasjonen. Det er Pence som leier Trumps innsatsstyrke mot pandemien, noko han har fått mykje kritikk for.

USA er det landet i verda som er hardast ramma av pandemien, med over 7,6 millionar smittetilfelle og fleire enn 214.000 dødsfall.

Faste reglar

Debatten skal føregå på University of Utah i Salt Lake City. Den startar klokka 3 natt til torsdag norsk tid og skal vare i 90 minutt. Ordstyrar er Susan Page, ein erfaren og anerkjend politisk journalist i avisa USA Today.

Reglane er i utgangspunktet dei same som for presidentdebattane. Det vil seie at kandidatane får to minutt kvar til uforstyrra på å svare på spørsmål frå Page. Deretter blir det opna for ein periode med open debatt.

Kandidatane skal innom i alt seks tema. Kva tema det blir, blir kunngjort kort tid før debatten. Men truleg får kandidatane spørsmål om både handtering av koronapandemien og om økonomi.

