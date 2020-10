utenriks

Styresmaktene i delstaten etterforskar no kvifor det nettbaserte systemet for veljarregistrering gjekk ned berre timar før fristen for å registrere seg som veljar gjekk ut.

Ei kjelde i delstatsadministrasjonen opplyser at systemet vart utsett for opptil ein halv million sidevisningar i timen måndag, noko som førte til overbelastning. Trafikken var langt større enn det som var venta.

