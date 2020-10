Facebook og Twitter blokkerte misvisande koronamelding frå Trump

utenriks

Medan Facebook har fjerna meldinga, har Twitter merka den same meldinga som villeiande og sørgt for at brukarar ikkje kan dele ho. På begge plattformer låg likevel meldinga ute i timevis før dei to selskapa reagerte, melder CNBC.

Twitter grunngir avgjerda med at innlegget frå den amerikanske presidenten bryt reglane deira mot desinformasjon om covid-19. Facebook har òg tilsvarande reglar mot desinformasjon om pandemien.

Trump er sjølv smitta av koronaviruset og vende måndag tilbake til Det kvite hus etter å ha vore innlagd på sjukehus i tre dagar.

Slik lyder meldinga som no er blokkert på sosiale medium:

«Influensasesongen er på veg! Kvart år døyr mange menneske av influensa, nokre gonger over 100.000, trass i vaksinen. Kjem vi til å stengje ned landet vårt? Nei, vi har lært oss å leve med det, akkurat som vi har lært oss å leve med covid, som i dei fleste befolkningar er langt mindre dødeleg!!!»

Så langt er 7,45 millionar menneske registrerte smitta av koronaviruset i USA, ifølgje Johns Hopkins University, medan minst 210.195 personar har døydd etter å ha vorte smitta.

Den dødelegaste influensasesongen som er registrert sidan 2010 i USA, var i 2017–2018. Då døydde anslagsvis 61.000 menneske av influensa, ifølgje Centers for Disease Control and Prevention.

(©NPK)