Det kvite hus blokkerer nye vaksineretningslinjer

Mat- og legemiddeltilsynet (FDA) i USA planla nye retningslinjer som tilrår vaksineutviklarar å følgje opp testpasientar i minst to månader etter at dei er ferdige med det frivillige vaksineprogrammet.

Offisielle retningslinjer med oppfølgingstid på minst to månader skulle vere ein tryggleik mellom anna mot alvorlege biverknader før ein vaksine blir godkjend.

Ein rådgivar i Det kvite hus stadfestar måndag at denne tilrådinga blir stansa, og la til at Trump-administrasjonen «ikkje såg noko klinisk eller medisinsk grunngjeving» for tilleggskravet som FDA foreslår.

