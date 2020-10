Caymanøyane blir fjerna frå EUs svarteliste over skatteparadis

utenriks

EU-rådet seier i ei pressemelding at Caymanøyane og Oman har gjennomført nødvendige reformer for å styrkje dei skattepolitiske rammene.

Lista er ein del av strategien EU fører for å fremje gode skattereglar i heile verda. På lista står for tida tolv land og territorium, som anten har late vere å gå i dialog med EU om skattereglar eller som ikkje har oppfylt løfte om reformer. Reformene skal sikre at landa følgjer eit sett reglar om mellom anna openheit og rettferd.

Anguilla vart lagt til lista etter at rapportar viste at det britiske territoriet i Karibia ikkje følgjer internasjonale standardar for openheit og informasjonsutveksling. Barbados følgjer berre standardane delvis.

Bortsett frå Panama er alle områda på lista øystatar eller -territorium, primært i Karibia og Stillehavet.

