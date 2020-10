Amnesty: Armenia og Aserbajdsjan bruker klasevåpen

utenriks

Amnesty har granska bilete frå slagmarka i enklaven og slår fast at det er brukt israelskprodusert klaseammunisjon av typen M095 DPICM i angrep mot hovudstaden Stepanakert.

Ifølgje Amnesty er det truleg aserbajdsjanske styrkar som har brukt klaseammunisjonen i artilleriangrepa sine mot byen.

Verdssamfunnet anerkjenner Nagorno-Karabakh som ein del av Aserbajdsjan, men enklaven har vore kontrollert av armenske separatistar sidan Sovjetunionens oppløysing.

Armenske styrkar blir òg skulda for å bruke klaseammunisjon av Amnesty, som minner om at det for ti år sidan vart vedteke ein internasjonal konvensjon som forbyr bruk av slike våpen.

Over 100 land har underteikna konvensjonen, men Armenia og Aserbajdsjan er ikkje blant dei. Det er heller ikkje Israel.

Klaseammunisjon blir spreidd over eit stort område, og sprengladningar blir ofte liggjande igjen ueksploderte på bakken der dei utgjer stor fare for sivilbefolkninga lenge etter at konfliktar er over.

– Bruk av klasebomber er under alle omstende forbodne i samsvar med internasjonal humanitær lov. Bruk av slike våpen i angrep mot sivile område er særleg farleg og vil berre føre til at fleire døyr og blir såra, seier leiaren for Amnestys verksemd i Aust-Europa, Denis Krivosjeev.

– Klasebomber rammar vilkårleg og bruk av slike våpen i bustadområde er heilt forferdeleg og uakseptabelt, seier han.

(©NPK)