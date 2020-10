Stoltenberg ber om stans i kampane i Nagorno-Karabakh

utenriks

– Situasjonen er farleg for alle involverte, og han er urovekkjande for regionen og for medlemmene i Nato, sa Stoltenberg på ein pressekonferanse med den tyrkiske utanriksministeren, Mevlüt Çavusoglu, måndag. Nato-sjefen er i Tyrkia, der han òg skal treffe president Recep Tayyip Erdogan.

Stoltenberg sa dei ikkje kan løyse konflikten med militære middel, og bad om hjelp til å finne ei diplomatisk løysing.

Cavusoglu retta på si side kritikken mykje tydelegare mot den eine parten, Armenia.

– Kvifor ber vi ikkje Armenia trekkje seg tilbake? Aserbajdsjan kjempar for å ta attende eige territorium. Armenia må trekkje seg tilbake med éin gong. Elles kan ikkje dette problemet bli løyst, sa Cavusoglu.

Tyrkia er ein nær alliert til Aserbajdsjan, og har gjennom historia hatt ein vanskeleg relasjon til Armenia. Sistnemnde skuldar Tyrkia for å sende syriske krigarar til konflikten i Kaukasus, noko som blir avvist av Aserbajdsjan.

Nagorno-Karabakh er i praksis ein sjølvstyrt utbrytarrepublikk – som får omfattande hjelp frå Aserbajdsjan – men er internasjonalt anerkjend som ein del av Aserbajdsjan. Ein stor del av folkesetnaden i den omstridde regionen er etniske armenarar.

(©NPK)