Ny Twitter-tirade frå Trump

utenriks

Alle Twitter-meldingar var skrivne med store bokstavar, slagordprega og kortare enn meldingane Trump vanlegvis legg ut.

– KJEMP mot DEI KORRUPTE FALSKE MEDIA. STEM! var ei melding.

– VERN DET ANDRE GRUNNLOVSTILLEGGET. STEM! var ei anna, med tilvising til grunnlovstillegget som gir amerikanarane rett til å eige og bere våpen.

– VERN DET NOVERANDE. STEM! heiter det i ei melding, medan ein anna lova amerikanarane billegare helsetenester.

Skattekutt og lov og orden

Andre Twitter-meldingar var:

– DET STØRSTE SKATTEKUTTET NOKOSINNE, MEIR I VENTE. STEM!

– LOV OG ORDEN. STEM!

– DET STERKASTE FORSVARET NOKOSINNE. STEM!

– RELIGIONSFRIDOM. STEM!

Ei av meldingane var eit meir openbert spark til Demokratane og skrive i meir kjent Donald Trump-stil:

– DERSOM DE ØNSKJER MASSIV SKATTEAUKE, DEN STØRSTE I HISTORIA (OG EIN SOM VIL STENGJE NED HEILE ØKONOMIEN OG ARBEIDSPLASSANE VÅRE), STEM PÅ DEMOKRATANE!!! l.

Uklar tilstand

Trump opplyste fredag at han hadde testa positivt for covid-19 og vart innlagt på Walter Reed-sjukehuset utanfor Washington same dag.

Meldingane om tilstanden til presidenten har sidan vore sprikjande. Ifølgje presidentens eigne legar og medarbeidarar er han i fin form, medan legane ved sjukehuset har teikna eit meir alvorleg bilete og har fortalt om oksygentilførsel og behandling med legemiddel som vanlegvis blir gitt berre til alvorleg sjuke pasientar.

Trumps medarbeidarar hevdar på si side at han nærast jobbar som vanleg frå sjukehuset, og laurdag sende Det kvite hus ut eit bilete der han tilsynelatande var i full aktivitet bak eit skrivebord.

«Galskap»

Søndag kveld dukka Trump òg opp i baksetet på ein bil utanfor sjukehuset, der han vinka til tilhengarar som har teke oppstilling. Det utløyste krass kritikk frå ein av legane ved sjukehuset, som kalla det «galskap».

Det er uklart når Trump kan returnere til Det kvite hus, men stabssjefen hans, Mark Meadows, hevda måndag at det truleg skjer om kort tid.

– Vi er framleis optimistiske og trur at han kan returnere til Det kvite hus seinare i dag, heiter det i ei kunngjering Mark Meadows har sendt til Fox News.

(©NPK)