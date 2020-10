Nobelpris i medisin heidrar virusforsking

utenriks

Harvey J. Alter, Michael Houghton og Charles M. Rice får prisen for 2020. Det opplyste det svenske Karolinska Institutet måndag.

Alter og Rice er amerikanarar, medan Houghton kjem frå Storbritannia. Forskarane blir heidra for bidraga sine til kampen mot blodoverført hepatitt C, som forårsakar kroniske leverskadar og leverkreft.

Grunna koronapandemien har det vore ekstra merksemd rundt nobelprisen i medisin i år.

Nobelprisane blir vanlegvis gitt for prestasjonar som ligg langt tilbake i tid. Derfor låg det ikkje an til at medisinprisen ville gå til nokon som har jobba direkte med koronapandemien.

