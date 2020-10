Melania: – Føler meg bra

utenriks

USAs president Donald Trump opplyste fredag på Twitter at han og kona Melania Trump har testa positivt for covid-19. Mens Trump er innlagd på Walter Reed-sjukehuset utanfor Washington, ser det ut til at Melanias tilstand er betre.

– Familien min er takksam for alle bønner og all støtte! Eg føler meg bra og held fram med å kvile heime. Takk til helsepersonell og omsorgspersonar overalt, eg held fram med å be for dei som er sjuke, eller som har ein familiemedlem som er ramma av viruset, skriv førstedama.

