Frykt for miljøkatastrofe i havet aust i Russland

utenriks

Miljøorganisasjonen Greenpeace åtvarar om at ein miljøkatastrofe kan vere i ferd med å utspele seg i området. Ifølgje organisasjonen har havet endra farge og lukt. Hundrevis av sjødyr, mellom anna selar, blekksprut og kråkebollar, har vorte vaska opp på ei strand som gjerne blir besøkt av turistar i området.

Regionale styresmakter har testa sjøvatnet og funne høgare nivå enn vanleg av fenol og petroleumsprodukt.

Ekspertar undersøkjer no om dette kan knytast til giftige utslepp, seier guvernør Vladimir Solodov i ei fråsegn. Han seier inspektørane no skal granske om to militære testområde på halvøya kan vere kjelda.

(©NPK)