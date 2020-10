Aukande internasjonal uro for sivile i Karabakh-konflikten

utenriks

Kraftige artilleriangrep mot grensebyar mellom Armenia og Aserbajdsjan har fått fleire internasjonale stormakter, mellom anna Russland, til å ytre stor bekymring rundt tap av sivile liv i den konflikten i Kaukasus som no trappar opp.

Til no har rundt 240 menneske mista livet som følgje av konflikten, og forsvarsministeren i Aserbajdsjan stadfesta søndag at fleire byar, inkludert den nest største byen i landet, Ganja, var under angrep frå armenske styrkar. Kampane rasa vidare måndag.

Fordømmer angrepa

Separatiststyrkar i den armenske enklaven som braut ut av Aserbajdsjan på 90-talet, har rapportert om kraftige artilleriangrep på regionshovudstaden Stepanakert med rundt 50.000 innbyggjarar.

Videoklipp frå byen viser øydeleggingar på bustadblokker, og utanriksdepartementet til separatistane hevdar Aserbajdsjan bruker klaseammunisjon.

Dei eskalerande angrepa på urbane område har ført til auka bekymring rundt store sivile tap. Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) har fordømt angrepa som har ramma sivile.

Fryktar regional konflikt

Begge partane i konflikten har vist liten vilje til å trappe ned og har ignorert internasjonale opprop om våpenkvile.

Frykta er at konflikten mellom dei to tidlegare Sovjetstatane over Nagorno-Karabakh skal trekkje inn regionale stormakter som Russland og NATO-medlem Tyrkia. Dei to partane står på kvar si side i konflikten.

(©NPK)