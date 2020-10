Al-Hol-leiren blir tømd for syriske statsborgarar

utenriks

Blant dei som får dra, er slektningar av IS-krigarar, opplyser Riyad Derar, ein av leiarane i Det syriske demokratiske rådet, den politiske fløya av militsen som har kontroll i regionen.

Han har ikkje oppgitt når lauslatingane vil finne stad, men seier at familiane til fangane har gitt kurdiske styresmakter garantiar i samband med lauslatingane.

Tidlegare har over 4.000 syriske statsborgarar vorte lauslatne frå leiren, ifølgje FNs nødhjelpskontor OCHA.

Dei fleste utlendingane i leiren er irakiske statsborgarar. Men mange kjem òg frå vestlege land, mellom anna Noreg, og desse er i hovudsak antekne å vere slektningar av IS-krigarar.

Ifølgje Derar vil irakarane kunne dra på frivillig basis, men mange føretrekkjer å bli verande fordi dei fryktar at dei vil bli fengsla eller stilt for retten viss dei vender heim.

Syrisk-kurdiske styresmakter har gjentekne gonger bede vestlege land om å hente heim borgarane sine.

Samtidig har hjelpeorganisasjonar gong på gong åtvara om at bebuarane, mange av dei barn, lever under elendige forhold med mangel på både mat og medisinar.

Den overfylte Al-Hol-leiren husar over 64.000 menneske, mellom dei over 24.000 syrarar som anten vart tekne til fange eller fordrivne under kampane mellom IS og kurdiskleidde styrkar i 2018 og 2019, ifølgje FN.

